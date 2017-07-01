С 1 июля россияне при назначении пенсии будут получать платежные карты национальной системы "Мир".



Как уточнили в министерстве труда и социальной защиты РФ, новые карты получат пенсионеры, которые должны начать получать пенсию не раньше, чем с 1 июля; в случае выбора ими доставки пенсии на счет в банке, предусматривающем осуществление операций с использованием платежных карт, кредитные организации будут обязаны выдавать карты с использованием национальных платежных инструментов.



Кроме того, по данным ведомства, в Административный регламент вносятся изменения, согласно которым заявителя, оформляющего пенсию, предупреждают о необходимости использования национальных платежных инструментов в случае выбора доставки пенсии на счет в кредитной организации.





Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

Документ обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы.



С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту "Мир".



Работники бюджетной сферы должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

