В Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа



Реформа о введении единого налога на товары и услуги, которая считается крупнейшей налоговой реформой в постколониальной истории Индии, официально вступила в силу, сообщается на официальном сайте премьер-министра страны Нарендры Моди

Церемония состоялась в парламенте Индии в присутствии Моди и членов правительства.



"Реформа является результатом долгих раздумий", — сказал Моди, выступая в парламенте. Он отметил, что данная реформа "объединит экономику страны".



Индия в 2016 году запустила процесс введения единого налога на товары и услуги, который будет представлять собой косвенный налог на производство, продажу и потребление товаров и услуг и заменит множество налогов, взимаемых сейчас центральным правительством и правительствами штатов.



Эта реформа налогообложения считается крупнейшей в Индии со времени обретения независимости. По оценкам властей, закон ускорит рост экономики страны на 1,5-2% ВВП.