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Аксенов пригрозил оператору Керченской переправы
В отношении оператора Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция» будут возбуждены десятки уголовных дел. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксёнов. Своё заявление руководитель региона сделал в своём аккаунте в Facebook.
«Перспектива видится следующая: как минимум два десятка уголовных дел при ближайшем рассмотрении. Благодаря работе Счетной палаты мы получили конкретные результаты, прекрасно понимаем и схему, по которой действовали нарушители, и знаем, кто за этим стоит», - заявил Аксёнов.
Аксёнов обещал, что в ближайшее время ФСБ и правоохранительные органы Крыма подведут «итоги по персоналиям». Глава региона отметил, что в скором времени работа предприятия будет «прозрачной и эффективной». Главной целью работы компании он назвал «своевременную транспортировку людей». Генеральный директор «Морской дирекции» Сергей Якушев занял свою должность в апреле 2017 года.
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