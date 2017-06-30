«Газпром» недоволен Стокгольмом

«По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, сумма взыскания с «Нафтогаза Украины» в пользу «Газпрома» превышает $1,7 млрд. Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и «Газпром» принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в Апелляционном суде Швеции», — сказал Миллер.

«Газпром» требовал от «Нафтогаза» около $40 млрд по газовому контракту, заключенному при премьер-министре Украины Юлии Тимошенко. Украина не покупала весь объем законтрактованного газа, но должна была оплачивать его согласно условию «бери или плати» (take-or-pay). Иск был подан в 2014 году.

Киев также подал иск к «Газпрому», в котором оспаривал и принцип «бери или плати», и цену, которую ему приходилось платить за российский газ.

Суд вынес решение 31 мая. «Нафтогаз» опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что Стокгольм «полностью отклонил требование «Газпрома» о применении принципа «бери или плати», а также удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий».

Украина называла решение судей «однозначной победой» «Нафтогаза». «Евроинтеграция в силе», — заявляла замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

«Арбитраж отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати», — говорили «Газете.Ru» в «Нафтогазе». — Мы не должны $44 млрд, которые требовал «Газпром».

«Газпром» посчитал решение суда промежуточным, а также заявил, что принцип «бери или плати» не отменен.

«Один вопрос только затронули, что арбитражное решение отменило take-or-pay, — отмечал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев . — Это не так, не отменило оно take-or-pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take-or-pay нет».

Теперь, по словам Алексея Миллера, выходит, что Стокгольм частично признал требования «Газпрома» и присудил в его пользу выплату определенной суммы. Но «Газпрому» этого мало, и он будет стараться добиться большего в апелляционной инстанции.

Еще сложнее будет получить с «Нафтогаза» хотя бы цент. «Газпром» сейчас сам вынужден искать способы защиты от украинского государства, которое собирается взыскать с него $7,1 млрд по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.

Минюст Украины планирует направить запросы в другие страны с просьбой об аресте имущества «Газпрома». «Мы будем использовать инструменты правовой помощи относительно выполнения этого решения на территории других стран. У нас подписаны договоры о взаимной правовой помощи с 27 государствами», — сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко

Алексей Миллер на пресс-конференции пригрозил Украине очередным судом. Он сообщил, что обратится в правительство Украины для защиты своих инвестиций в рамках межгосударственного соглашения, а если нарушения не будут устранены, то подаст иск в международный арбитраж.

«В 1998 году между Россией и Украиной было подписано соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. И основываясь на этом соглашении «Газпром» принял решение направить уведомление в кабинет министров Украины об устранении нарушений, которые вы перечислили в своем вопросе. Если эти нарушения не будут устранены, то, основываясь на положениях соглашения 1998 года «Газпром» обратится в международный арбитраж так, как это предусмотрено действующим соглашением», — сказал Миллер.

Еще одним — более долгосрочным и более весомым — ответом России Украине в газовой сфере, является строительство газопроводов в обход ее территории.

Речь идет о построенном «Северном потоке — 1» и строящихся «Северном потоке — 2» и «Турецком потоке». Это позволит сократить транзит российского газа через Украину до минимума.

«Перестройка газотранспортных коридоров на территории России предопределяет, что к началу 2022 года возможный потенциальный объем транзита через территорию Украины в центральном коридоре будет составлять от 10 до 15 млрд куб. м газа», — отметил глава «Газпрома».