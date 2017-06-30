Миллер назвал максимальные объемы транзита газа через Украину после 2019 года

Максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда заканчивается действие контракта об объемах и условиях поставок энергоносителя по территории страны, составит не более 15 миллиардов кубометров. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер , передает ТАСС

«Перестройка газотранспортных коридоров на территории России предопределяет, что к началу 2022 года возможный потенциальный объем транзита через территорию Украины в центральном коридоре будет составлять от 10 до 15 миллиардов кубометров», — сказал глава российского холдинга.

В начале июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что холдинг может вступить в переговоры с Украиной по поставкам газа после 2019 года, и пригласил украинских коллег приехать в Россию для переговоров. Однако в «Нафтогазе» заявили, что готовы вести переговоры по этому вопросу, но только на территории Евросоюза , а не в России.

В настоящее время вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В марте президент России Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

Газотранспортная система (ГТС) Украины способна транспортировать до 120 миллиардов кубометров энергоносителя в год. Однако после строительства новых газопроводов транзит через Украину в последние годы сократился до 50-80 миллиардов кубометров. В частности, по итогам 2016 года он составил примерно 80 миллиардов кубометров.