Россияне заплатили по $965 с человека за поддержку рубля



Для минимизации рисков девальвации рубля и потери резервов Россия в момент нефтяного кризиса потратила 965 долларов из золотовалютных резервов в расчете на человека. Об этом пишет газета «Известия» , ссылаясь на данные проведенного «ФинЭкспертизой» исследования.

Отмечается, что ситуация в Российской Федерации складывается лучше, чем в других нефтедобывающих странах. К середине 2017 года потраченная Саудовской Аравией сумма на эти же цели составила 3,6 тысячи долларов. Катару такие действия обошлись в 2,8 тысячи в американской валюте, а Норвегии — в 1,4 тысячи долларов на человека.





Золотовалютные резервы ЦБ во время падения цен на нефть сократились на 142 миллиарда долларов. Затраченное ушло на поддержание курса рубля через валютные интервенции.

Другие зависящие от добычи нефти государства либо решили тратить резервы, чтобы национальная валюта не ослабела, либо вовсе их не трогать и позволить курсу рухнуть.

