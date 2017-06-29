В МЭР рассказали о курсе доллара в конце года

К концу 2017 года курс доллара будет ниже, чем прогнозировалось ранее. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Орешкин . Его слова передаёт портал LIFE

«Курс рубля будет крепче, чем в действующем прогнозе (68 рублей к концу года. — прим. Рамблер.), — заявил Орешкин.

Речь идёт о курсе в 62-63 рубля за доллар. К такому выводу специалисты пришли в связи с решением нефтедобывающих стран ограничить добычу сырья. Цена на баррель нефти составит 45,6 долларов. Орешкин добавил, что также будет скорректирован прогноз по инфляции. По действующему прогнозу, уровень инфляции к концу 2017 года составит 4,09%.