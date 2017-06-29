PR-директор «Мегафона» покидает компанию после поста в соцсетях

Руководство «Мегафона» планирует уволить директора PR-службы компании Петра Лидова за оскорбительное высказывание в адрес участников антикоррупционных митингов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четверых знакомых специалиста.

В компании недовольны тем, что Лидов долгое время совмещал позицию PR-директора с работой ведущего на телевидении. Также нарекания со стороны владельцев оператора вызвала стратегия освещения в СМИ и социальных сетях двух крупных аварий в сети «Мегафон». Однако решение о смене главы службы было принято после того, как Лидов опубликовал 14 июня запись в своём аккаунте в Twitter, в котором назвал участников антикоррупционной акции в Москве «малолетними дегенератами». После этого заявления в социальных сетях началась акция по отказу от услуг оператора. 15 июня под давлением общественности сотрудник «Мегафона» принёс извинения за свои слова и заявил, что пересмотрел свою точку зрения. По словам собеседников издания, специалист в настоящий момент находится в отпуске и на работу в «Мегафон» уже не вернётся. Сам Лидов отказался комментировать «слухи».