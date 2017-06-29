Россия и Белоруссия попали в финансовую ловушку

В будущем Белоруссия снова окажется перед необходимостью брать новые кредиты для погашения старых, и, скорее всего, финансовые проблемы Минск будет решать с помощью Москвы. Об этом пишет « Независимая газета ».

Издание утверждает, что Белоруссия не способна обеспечивать стабильный рост ВВП и экспорта на семь-восемь процентов в год. Другим «тревожным знаком» «НГ» называет то, что республика годами экспортирует в денежном выражении товаров меньше, чем импортирует, и у нее отрицательное сальдо. Страна постоянно нуждается в иностранной валюте для оплаты импорта, подчеркивает газета.

Управляющий директор компании «БКС Глобал Маркетс» Алексей Куприянов заявил изданию, что Россия может помочь Белоруссии, когда возникнут финансовые проблемы «и, вероятно, поможет».

«НГ» отмечает со ссылкой на специалистов Аналитического центра при правительстве РФ , что «причины экономического бума в Белоруссии в начале 2000-х – специфика трансформации страны после распада СССР <…> и особые отношения с Россией».

По мнению газеты, республика получила в лице РФ «относительно надежного покупателя»: в Россию в последние годы направляется 90–95 процентов белорусского экспорта молочной продукции, около 75 процентов – машин и оборудования и 60–70 процентов транспортных средств». «Минск получает от Москвы разные бонусы. Даже последние сырьевые споры двух стран не изменили кардинально ситуацию», - подчеркивает газета. Кроме того, экономика страны «сильно зависит от нефти и газа, поставляемых из России по ценам ниже мировых».