Источник рассказал о планах властей по ответным мерам на санкции Запада

Правительство РФ при продлении ответных мер на санкции Запада не планирует расширять номенклатуру товаров, запрещенных к ввозу в Россию, заявил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Нет. Все, что было сделано, то сделано", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.