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Rambler News Service
Подгузов назначен гендиректором «Почты России»
Фото:
ТАСС
Николай Подгузов
назначен генеральным директором
ФГУП «Почта России»
, сообщила пресс-служба министерства связи.
Еще 47 источников
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Почта России
Николай Подгузов
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