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Подгузов назначен гендиректором «Почты России»

Назначен гендиректор «Почты России»
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Николай Подгузов назначен генеральным директором ФГУП «Почта России», сообщила пресс-служба министерства связи.
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Николай Подгузов
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