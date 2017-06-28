Handelsblatt: антироссийские санкции принесли всем миллиардные убытки

В то время как главы государств и правительств ЕС продлевали антироссийские санкции на очередные шесть месяцев, Восточный комитет немецкой экономики подсчитал неутешительные итоги, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Общий ущерб от экономических санкций для ЕС, России и соседних стран за три года составил крупную двузначную, если ещё не трёхзначную цифру в миллиардах евро», — сообщается в исследовании комитета, в эксклюзивном порядке представленном изданию.

Как поясняет автор, речь идёт о западных санкциях в отношении России после «аннексии» Крыма и о встречном эмбарго России на ввоз западных продуктов. Точную сумму назвать сложно: снизившиеся цены на нефть с начала 2014 года дополнительно ослабили российскую экономику, поэтому трудно определить, какой ущерб был нанесён непосредственно санкциями.

Российский президент Владимир Путин признал, что штрафные меры повлияли на экономику государства, но в первую очередь они повлияли на внешнеполитическую конъюнктуру, в том числе на падение цен на энергоносители. Глава Кремля подчеркнул, что, по оценкам ООН , Россия потеряла из-за санкций около $50-52 млрд, однако те, кто вводил санкции, сами потеряли 100 млрд.

При подсчёте санкционного ущерба эксперты в США, России и Германии исходят из того, что от 20 до 43% убытков в сфере экспорта в Россию вызваны именно санкциями, а около 20% — экономическим кризисом в России после 2013 года, поясняет Handelsblatt. Насколько в убытках повинны упавшие цены на нефть и недостаток реформ, показывают следующие цифры: с января 2014 года по декабрь 2016 года экспорт из Германии и из США в Россию сократился на 41 и 42% соответственно. В то же время экспорт Китая в Россию снизился на 33%, хотя Пекин не вводил санкции в отношении соседа.

Число представительств немецких компаний в России за время кризиса снизилось с 6000 до 5300. Из-за санкций были сокращены 60 тыс. рабочих мест вследствие уменьшения производства для российского рынка на сумму €13,5 млрд. Однако с лета 2016 года двусторонний товарообмен снова значительно повысился. В связи с прогрессирующей локализацией и выгодными условиями приток инвестиций в Россию увеличился. По данным Восточного комитета немецкой экономики, «в Россию меньше экспортируют, зато больше производят внутри страны».

Как отмечает издание, комитет выступает за постепенную отмену санкций при достижении прогресса в выполнении Минских соглашений. Кроме того, там призывают к обстоятельным переговорам между Еврокомиссией ЕАЭС по поводу создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

По всему миру около 40 стран в разной степени поддерживают экономические санкции в отношении России. Наряду с Украиной, Норвегией, Канадой, Японией и Швейцарией давление со стороны ЕС в связи с этим испытывают на себе также кандидаты на вступление в Евросоюз, такие как Албания или Черногория, в то время как Сербия пока воздерживается от санкций, напоминает Handelsblatt.