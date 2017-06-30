Определились курсы валют до конца 2017 года

Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС:

- Сегодня рубль имеет шансы на небольшое ослабление, отыгрывая вчерашний рост. Кроме того, такому движению может помочь и классическая ситуация фиксации прибыли перед выходными.



Если в дело не вмешается нефть, на которой сегодня, по сути, и держатся колебания всего валютного рынка России.





С одной стороны, глава Минэкономразвития Максим Орешкин вчера заявил, что сегодняшние курсы (в районе 60 рублей за доллар и 68 рублей за евро) дают возможность предположить отсутствие "каких-то серьезных колебаний в ближайшее время, хотя в целом курс будет оставаться более-менее стабильным".



Отчасти это так. ЦБ держит достаточно высокую ключевую ставку, инфляция как бы под контролем, на рынке царят умеренно оптимистичные настроения. Но с другой стороны, если что-то произойдет с нефтью, то вся стройная конструкция относительно стабильной нацвалюты посыплется.



Если порушится соглашение ОПЕК , соблюдение которого испытывает определенные угрозы. Если возникнет перепроизводство нефти - еще опасный фактор.

Конечно, если нефть будет стабильной, то прогноз министерства сбудется. Но при этом экономическому блоку надо будет решить вопрос размораживания банковской системы, которая пока держится на ключевой ставке. Если ставку удастся снизить и удастся усилить кредитную активность банков, то рубль останется в стабильном коридоре колебаний. Если же нет, то ему прямая дорога слабеть.



Пока же рубль вчера планомерно укреплялся в течение всего торгового дня, во второй половине которого поддержку национальной валюте оказали растущие цены на нефть. Причиной для позитивной динамики которой, в свою очередь, стали данные о довольно неожиданном для рынка падении добычи в США сразу на 100 тысяч баррелей в сутки из-за, как предполагают трейдеры, профилактических работ на ряде месторождений Аляски.



Официальный курс доллара на сегодня, 30 июня, составляет 59 рублей 9 копеек (ослабление на 45 копеек). За один евро дают 67,50 рубля (ослабление на 19 копеек).