Усманов объявил конкурс стартапов, с призами по миллиону рублей

Алишер Усманов объявил о начале конкурса стартапов. Миллиардер опубликовал свою инициативу в своём аккаунте во «ВКонтакте».

«… прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов», — говорится в записи.

Конкурс открыт для всех желающих. Авторы лучших проектов получат по миллиону рублей. Создателей самого перспективного стартапа пригласят на переговоры, где обсудят возможность инвестиций. Усманов также объявил об окончании конкурса по созданию карикатурных изображений и видеороликов на тему его конфликта с главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Бизнесмен заявил, что во время конкурса «удалось вдоволь повеселиться». По словам Усманова, на конкурс прислали десятки тысяч работ.

18 мая 2017 года Алишер Усманов опубликовал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, в котором обращался к политику на ты, называл его «неучем», «лузером». Кроме того, олигарх закончил своё выступление фразой «Тьфу на тебя», ставшей интернет-мемом. 22 мая Усманов вновь опубликовал видеообращение. Свои выступления предприниматель публиковал в своём аккаунте во «ВКонтакте». 29 мая Усманов объявил о начале конкурса лучших мемов на тему конфликта с Навальным. Победители получали iPhone 7 Plus.