Глава Новосибирского театра Владимир Кехман ушел в декрет

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман взял отпуск по уходу за ребенком на три года.

Депутат местного горсовета Наталья Пинус заявила, что Кехман, не появлявшийся на работе уже три месяца, реализует свое законное право «то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе»

Информацию подтвердила и представитель мэрии города Анна Терешкова

Исполняющей обязанности гендиректора театра назначена бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика» Снежана Любарь.