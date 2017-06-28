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Глава Новосибирского театра Владимир Кехман ушел в декрет
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман взял отпуск по уходу за ребенком на три года.
Депутат местного горсовета Наталья Пинус заявила, что Кехман, не появлявшийся на работе уже три месяца, реализует свое законное право «то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе»
Информацию подтвердила и представитель мэрии города Анна Терешкова.
Исполняющей обязанности гендиректора театра назначена бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика» Снежана Любарь.
Отметим, что год назад Кехман, занимавший свой пост с марта 201 года, был признан банкротом. Его задолженность перед кредиторами, включая Сбербанк, «Промсвязьбанк» и «Юникредит банк», составляет 9 млрд рублей.
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