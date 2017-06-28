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Газета.Ru

"Ъ": "Газпром" в 2017 году может полностью покинуть Турцию

«Газпром» уйдет с турецкого рынка
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Газпромбанк (ГПБ) находится в завершающей стадии выхода из компании Promak, которая владеет контрольным пакетом акциий (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию - Enerco и Avrasya, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Учитывая планы "Газпрома" продать другой свой актив в стране - Bosphorus gas, группа уже в этом году может полностью покинуть турецкий рынок.
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