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"Ъ": "Газпром" в 2017 году может полностью покинуть Турцию
Газпромбанк (ГПБ) находится в завершающей стадии выхода из компании Promak, которая владеет контрольным пакетом акциий (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию - Enerco и Avrasya, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Учитывая планы "Газпрома" продать другой свой актив в стране - Bosphorus gas, группа уже в этом году может полностью покинуть турецкий рынок.
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