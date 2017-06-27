Россияне нашли замену Telegram

Российские интернет-пользователи принялись регистрироваться в ICQ после появления в прессе сообщений о возможной блокировке сервиса Telegram. Кроме того, в мессенджере TamTam, работающем на базе соцсети "Одноклассники", резко увеличилось количество новых каналов.





Как сообщили TJournal в пресс-службе компании Mail.ru Group , вплоть до 20 июня в TamTam появлялось около 1000 новых каналов в день. В период с 20 по 27 июня количество ежедневных регистраций каналов выросло до 3000, при этом резкого роста числа регистраций не наблюдалось.

Что касается ICQ, то днем в понедельник, 26 июня, наблюдался увеличенный прирост новых пользователей из России - в 1,5 раза по сравнению с обычным. Кроме того, за этот же день число новых каналов и live-чатов в ICQ выросло на 29 процентов.



По данным Mail.ru Group, число установок TamTam на мобильных устройствах превысило два миллиона. Месячная аудитория ICQ в России составляет 6,7 миллиона человек.



Стоит также отметить, что на этой неделе сам Telegram возглавил список самых популярных бесплатных приложений в российском App Store.

