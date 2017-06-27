Ранние браки вредят мировой экономике

Отказ от практики ранних браков положительно бы сказался на экономике развивающихся стран. К такому выводу пришли специалисты Всемирного банка (ВБ) и Международного фонда исследований по проблемам женщин (ICRW). Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

На сегодняшний день в 25 странах мира каждая третья женщина выходит замуж до 18 лет, 20% из которых рожают первого ребёнка до 18 лет. Всего в мире ежегодно совершается порядка 15 миллионов ранних браков. Эксперты подсчитали, что, в случае сохранения нынешней тенденции, ранние браки к 2030 году нанесут ущерб на несколько триллионов долларов. В обратном же случае, снижение темпов роста населения в течение 13 ближайших лет прибавит к ВВП Уганды 2,4 миллиарда в год, Непала – 1 миллиард долларов. Кроме того, отказ от этой практики позволил бы существенно снизить уровень детской смертности. В качестве средства по борьбе с ранними браками специалисты называют распространение обязательного среднего образования среди девочек. По статистике, каждый год обучения в школе понижает вероятность раннего брака на 5%. Эксперты ВБ и ICRW оценивали ситуацию в Буркина-Фасо, Египте, Бангладеше, Демократической Республике Конго, Замбии, Нигерии, Нигере, Мозамбике, Мали, Малави, Уганде, Республике Конго, Эфиопии, Пакистане.