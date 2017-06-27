Крым остался без финских электрогенераторов



Финская компания Wärtsilä, которая специализируется на производстве автономных электрогенераторов, отказалась от поставки дизель-генераторов на крымское предприятие из-за санкционной политики Евросоюза . Об этом сообщает Life.

По словам источника издания в Минпромторге, ранее у России и Wärtsilä были хорошие отношения на взаимовыгодных условиях.



«Действия финнов носят угрозу долговременным и конструктивным отношениям, а в преддверии значительного заказа судового комплектующего оборудования — нарушает интересы деловых и государственных структур РФ», - рассказал собеседник Life.



По мнению экспертов, отказ компании не нанесет большого ущерба для Крыма, так как энергии, которую передает Россия с помощью магистральной линии, достаточно для обеспечения всего полуострова.