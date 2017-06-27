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Крым остался без финских электрогенераторов
Финская компания Wärtsilä, которая специализируется на производстве автономных электрогенераторов, отказалась от поставки дизель-генераторов на крымское предприятие из-за санкционной политики Евросоюза. Об этом сообщает Life.
По словам источника издания в Минпромторге, ранее у России и Wärtsilä были хорошие отношения на взаимовыгодных условиях.
«Действия финнов носят угрозу долговременным и конструктивным отношениям, а в преддверии значительного заказа судового комплектующего оборудования — нарушает интересы деловых и государственных структур РФ», - рассказал собеседник Life.
Объединенная судостроительная корпорация планировала закупить у финского партнера главные дизель-генераторы Wärtsilä 8L20 для АО «Центра Судоремонта «Звёздочка».
По мнению экспертов, отказ компании не нанесет большого ущерба для Крыма, так как энергии, которую передает Россия с помощью магистральной линии, достаточно для обеспечения всего полуострова.
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