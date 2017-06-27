Бывшие и нынешние сотрудники международного центра «Артек», живущие в ведомственных домах, заявили о риске потерять жилье. Об этом сообщают «Примечания».

Директор «Артека» Алексей Каспржак пообещал отселить сотрудников в строящийся для них дом, но он будет готов лишь к концу 2018 года.

При этом, как подчеркивают «Примечания», из-за строительства нового лагеря «Солнечный» жизнь здесь «превратилась в ад». Лагерь возводят на части побережья, которую называют Гуровскими камнями. Над этим местом все еще живут люди, «три семьи, которым просто некуда идти». «Они вынуждены смириться, что их жизнь на зеленом благодатном островке южнобережной природы превратилась в вечный шум, пыль и грязь. Альтернативного жилья «Артек» им пока не предоставил, в своих домах они стали практически заложниками», - говорится в материале.

По рассказам одной из жительниц местных домов, ей с ребенком запрещают гулять по территории будущего лагеря, лишая их возможность выйти за пределы собственного двора. Кроме того, к ней не могут попасть гости: чтобы получить разрешение для гостя, нужно оформить пропуск, сделать в Гурзуфе ксерокопию паспорта и сходить в администрацию «Артека», а это «два часа пешком». «Так и живем. На улице дышать нечем… Дочери 12 лет, она не может к себе подруг пригласить. Похоже, руководство лагеря добивается, чтобы мы сказали: «Хоть конуру дайте, но заберите нас отсюда». Но мы пока держимся», - подчеркнула она.

Люди, живущие в общежитиях, принадлежащих «Артеку», также беспокоятся о своем будущем. В 2016 году общежития превратились на бумаге в нежилые здания, где возможна лишь временная регистрация. Теперь этим людям предлагают выселиться из общежития и зарегистрироваться вновь, но уже временно. Если они пойдут на это, то потеряют право на получение жилья по программе переселения. Квартиры в специально строящемся доме получат только те, кто имеет постоянную регистрацию в служебном жилье.

Новый дом на улице Строителей, по данным «Подробностей», сможет вместить максимум 500 человек, а в общежитиях «Артека» и домах, стоящих на его территории, сейчас проживают около 1,5 тысячи человек. Сам Каспржак заявил изданию, что волнения сотрудников лагеря «преждевременны». Он заверил, что руководство центра «не собирается никого выселять» и «вообще не трогает» людей. Также он назвал информацию о договорах с временной регистрацией «бредом».