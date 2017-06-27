Сечин рассказал о последствиях производства нефти при цене в $40 за баррель

Игорь Сечин. Половина мирового производства нефти при длительных ценах на уровне 40 долларов за баррель будет убыточна, возникнут сложности у части производителей сланцевой нефти, при этом производители России, Саудовской Аравии, ряд проектов в США, Иран и проекты с небольшими издержками сохранят устойчивость при низких ценах на нефть, считает глава "Роснефти"

"При достаточно длительном сохранении цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель половина производства нефти в мире будет убыточна. Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна", — пишет Сечин в статье, опубликованной на сайте "Известий"

"Только производители России, Саудовской Аравии, ряд эффективных проектов в США, Иран и проекты в некоторых других странах, которые имеют относительно низкие издержки, способны сохранить устойчивость при низких ценах на нефть", — считает глава Роснефти.

Остальные производители вынуждены будут уйти, делает вывод Сечин.