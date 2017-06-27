В Евросоюзе пообещали отомстить США за пошлины на сталь

"Мы должны будем убедиться, что эта мера соответствует нормам ВТО , и если она ударит по нам, мы, конечно, ответим тем же. Как именно и когда, я сейчас не скажу, но мы готовимся", — сообщила Мальмстрем.

"Обычно мы не говорим об ответных мерах, пока нет определенности, но это тот случай, когда реакция будет сильной", — отметил в беседе с FT другой европейский дипломат.