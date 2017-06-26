АФК "Система" сообщила о получении от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановления о возбуждении исполнительного производства, а также копии исполнительного листа Арбитражного суда Башкирии.

Исполнительный лист налагает арест на принадлежащие АФК и АО "Система-инвест" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС" , 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций в уставном капитале АО "БЭСК".

"Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкирии в обеспечение требований по иску ПАО "НК "Роснефть" ПАО АНК "Башнефть" и республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-инвест" в мае 2017 г.", - пишет "Система". "Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК "Система" и АО "Система-инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава", - уточняется в сообщении "Системы".

АФК "Система" добавляет, что не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. Кроме того, компания подчеркивает, что она обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала.

Также, В МТС заявили, что арест акций компании, которые находятся в прямом владении компании АФК "Система", не препятствует деятельности оператора, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru"

В МТС подчеркнули, что ситуация не оказывает влияния на операции с акциями компания и право получения дивидедов по акциям, которые находятся во владении других акционеров.