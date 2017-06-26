Русских туристов в турецком отеле стали штрафовать за недоеденную еду

В Турции туристов оштрафовали на 30 долларов за оставленную после обеда еду. Об этом рассказала российская туристка Марьяна Лешукова. Девушка оставила публикацию в группе «Типичный турист» во «ВКонтакте».

«… законно ли это и вправе ли отель взимать штраф с туриста за несъеденную им еду в отеле по системе «все включено»? Стоят надзиратели и проверяют больше ли полтарелки съел турист? Штрафы напечатаны в «правилах отеля», - говорится в сообщении.

Объявление девушка обнаружила в одном из отелей в Кемере. Предположительно, подобными мерами руководство гостиницы пыталось бороться со сверхпотреблением. После того, как девушка предала ситуацию огласке, объявление с предупреждением о штрафе в отеле убрали.