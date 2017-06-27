К каким курсам июль приведет рубль, доллар и евро

- Если в первом квартале 2017 года российский рубль оказался одной из самых супердоходных, по выражению агентства Bloomberg , валют мира, то во втором квартале рубль растерял многие свои достижения.

Так, по итогам первого полугодия рубль показал укрепление к доллару всего на 0,7 процента, а к евро снизился на 5,7 процента, опустившись ниже 66 рублей. За второй квартал результаты оказались еще плачевнее: рубль упал к доллару на 5,38 процента, а к евро - более чем на 10 процентов.

Такое падение российской валюты выглядит особо настораживающим на фоне того, что большинство валют развивающихся стран во втором квартале выросли к доллару. Однако сильнее, чем рубль, упал бразильский реал, а казахстанский тенге, хотя упал не так сильно, но тоже оказался среди аутсайдеров.

Нефть Brent во втором квартале подешевела на 13,8 процента, а за первое полугодие - на 18 процентов. И это оказало негативное воздействие на рубль. Всему виной оказались производители сланцевой нефти в США, которые с начала года на волне растущей цены стали наращивать добычу. Поэтому соглашение ОПЕК и независимых производителей не сильно повлияло на рынок - предложение черного золота росло вне контроля ОПЕК. Однако взаимосвязь между ценой нефти и рублем в 2016-2017 годах не настолько сильная.

Мы считаем, что на динамику курса рубля и мировых резервных валют в июле и третьем квартале повлияют следующие события.

Первое. Важным политическим событием июля может стать саммит "Большой двадцатки" 7-8 июля в Гамбурге. В отличие от саммитов "Большой семерки", саммиты, в которых участвуют не только узкая группа развитых, но и широкий спектр развивающихся стран, являются достаточно результативными.

На предстоящем саммите, вероятно, состоится встреча президентов России и США. Если между нашими странами произойдут обширные переговоры по наиболее острым вопросам внешней политики, и они принесут результаты в виде каких-либо подписанных документов, то это событие сможет повлиять на рубль положительно. Однако если встреча станет формальной, то, как минимум, позитивного влияния на курс рубля лучше не ждать.

Второе событие. ФРС США в течение третьего квартала будет заседать дважды: 25-26 июля и 19-20 сентября. Ранее глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что процентная ставка будет повышена в этом году еще несколько раз. В принципе, финансовые факторы и, в том числе снижение доходности по гособлигациям США, могут побудить Комитет по открытым рынкам ФРС повысить ставку на одном из двух планируемых заседаний и тем самым укрепить доллар. А если ФРС будет медлить с повышением ставок, то можно ждать даже ослабления доллара.

Третье событие. А в России Cовет директоров Центробанка в третьем квартале также, как и ФРС, проведет два заседания: 28 июля и 15 сентября. Ранее ЦБ обозначил готовность к дальнейшему снижению ключевой ставки, так как этому благоприятствует низкая инфляция. Скорее всего, ставка будет и далее постепенно снижаться с учетом динамики мировых цен на нефть и инфляции в стране.

Четвертое событие. Цена на нефть, скорее всего, может остаться в третьем квартале в коридоре 44-54 доллара за баррель, если только не произойдет экстраординарных негативных событий, способных вывести нефть из этого коридора на уровень в 40 долларов за баррель и даже ниже. Но мы полагаем, что вероятность такого развития событий невелика.

Пятое событие. Продление санкций Евросоюза против России, равно как и расширение санкционного списка со стороны США, мы считаем уже отыгранным рынком еще в июне. Это событие оказало только краткосрочное негативное воздействие на рынок, и то, скорее, на настроения спекулянтов. Для промышленного производства санкции вместе с ослабляющимся рублем являются скорее позитивом, чем негативом.

Шестое событие. В июле в России будет выходить официальная статистика по ВВП, объему промышленного производства и инфляции за второй квартал. В краткосрочном аспекте, если данные будут положительными, они могут оказывать благотворное воздействие на рубль, если окажутся разочаровывающими, то, соответственно, негативное. Но главное внимание участников валютного рынка, по всей видимости, будет сконцентрировано вокруг политики и заседаний ЦБ больше, чем вокруг большинства экономических событий.

Итак, мы ожидаем, что в третьем квартале доллар будет торговаться в коридоре 58-63 рубля, а евро - на уровнях в 62-67 рублей.