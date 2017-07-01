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Минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 300 рублей
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет с 7,5 тысяч рублей до 7,8 тысяч рублей в месяц с 1 июля 2017 года.
Это повышение предусмотрено федеральным законом, подготовленным Минтрудом России в рамках работы по поэтапному доведению МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Как ранее сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, в 2016-2017 годах минимальный размер оплаты труда повысится на 25,7%.
По данным Минтруда, повышение МРОТ с 1 июля 2017 года производится на прогнозный уровень инфляции — 4% — с 7,5 тысяч до 7,8 тысяч рублей в месяц. Соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%. Предыдущее повышение минимального размера оплаты труда было произведено год назад – 1 июля 2016 года.
По информации ведомства, в настоящее время заработную плату на уровне МРОТ получают порядка 900 тысяч работников, из них 70% – работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.
По оценкам министерства, повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также будет способствовать снижению объемов выплаты "серой" заработной платы.
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