Казахстан закрыл путь российским вагонам

Казахстан запретил въезд иностранным инновационным вагонам из-за неготовности инфраструктуры. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В конце апреля «КТЖ-Грузовые перевозки» сообщили, что не могут принять инновационные вагоны с нагрузкой более 23,5 тонны на ось. По словам начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Сапетова, в РЖД в начале мая запретили подачу данных вагонов на территорию Казахстана.

По словам собеседника издания из Ространснадзора, КТЖ действуют вопреки правилам, которые были одобрены Советом по железнодорожному транспорту стран СНГ. Согласно им, на территории стран СНГ разрешено курсирование инновационных вагонов.

Ранее «КТЖ-Грузовые перевозки» также запретили курсирование порожних вагонов. В ответ российский оператор «Технотранс» заявил, что данные действия нарушают правила конкуренции, и обратился в ЕЭК.