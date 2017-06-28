Агенты унесли пенсии

Агенты по переводу накоплений подводят россиян. Это следует из пресс-релиза Счетной палаты по итогам проверки переходной кампании за 2012-2016 годы. Аудиторы анализировали переходы граждан из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Пенсионный фонд России (ПФР) и обратно, а также переходы из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.

Больше всего аудиторов тревожит фальсификация заявлений агентами. Как отмечают аудиторы, большинство граждан направляли заявления о смене НПФ в электронной форме через удостоверяющие центры.

Количество принятых ПФР заявлений о смене страховщика от удостоверяющих центров в 2015 году составило более 67% от общего объема, в 2016 году — более 87%. При этом в Счетной палате отмечают, что в один и тот же день в ПФР поступали заявления на одно и то же застрахованное лицо.

Счетная палата выявила несколько схем, «препятствующих реализации права граждан на смену страховщика». Например, установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо — о смене страховщика и о переходе к действующему страховщику, которого застрахованное лицо предполагало сменить.

Также были установлены факты поступления дублирующих заявлений. При этом согласно действующему законодательству, при поступлении в один день нескольких заявлений от одного застрахованного лица ПФР должен отказать в их рассмотрении.

«Риски усиливаются еще и тем, что технология подачи заявления через удостоверяющий центр не исключает возможности неправомерного применения электронной подписи застрахованного лица и его персональных данных, а также оформления заявления без его участия», — отметил аудитор Владимир Катренко

Как указывают в Счетной палате, распространена практика, когда удостоверения о переходе из одного фонда в другой подписывают не уполномоченные на то лица, что противоречит действующей форме типового договора. Отнести агентов к уполномоченным должностным лицам НПФ нельзя, пишут аудиторы.

При этом агенты выполняют свою работу недобросовестно, не информируя граждан о последствиях перехода. Как сообщает Счетная палата, россиянам часто не сообщают ни о смене фонда, ни о потере инвестиционного дохода при смене фонда.

«Действующая в настоящее время форма типового договора, утвержденная Министерством труда и социальной защиты в 2013 году, не учитывает изменения законодательства. Например, не содержит информации о возможной потере инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям застрахованного лица при его досрочном переходе к другому страховщику; о порядке и сроках расчета результатов инвестирования пенсионных накоплений; а также других правах застрахованного лица», — пишут в Счетной палате.

«В ходе проверки выявлен случай потери застрахованным лицом инвестиционного дохода в размере свыше 500 тыс. руб.»,

При этом аудиторы предупреждают, что активное привлечение НПФ банков в качестве агентов привело к сокращению региональной сети НПФ, что в дальнейшем может создать трудности по исполнению НПФ обязательств по выплате накопительных пенсий.

Еще один популярный канал привлечения пенсионных накоплений граждан — это агенты-«надомники». В последнее время количество претензий к работе таких агентов постоянно растет.

По словам генерального директора «УК «КапиталЪ» Вадима Соскова, наряду с добросовестными агентами, которые рассказывают о своих НПФ и используют «поквартирку» как маркетинговый ход, немало тех, кто применяет мошеннические схемы. Часто такие люди приходят под видом сотрудников ПФР. В качестве примера Вадим Сосков приводит историю своего знакомого, к которому якобы пришел сотрудник ПФР, чтобы поздравить с праздником, и предложил ему передать номер СНИЛС. При этом передача СНИЛС дает возможность агенту подделать электронную подпись гражданина.

«Есть агенты, которые работают сразу на несколько фондов и по номеру СНИЛC потом определяют уровень дохода, чтоб передать его либо фонду с более высокими комиссионными, либо еще к кому-то пристроить»,

— рассказывает Сосков. Так, по сути происходит торговля не мертвыми, как у Чичикова, а живыми душами, основанная на непонимании и дискредитация по сути пенсионной системы, сетует эксперт.

Схемы работы агентов на дому типичны. Обычно «поквартирка» происходит так: в дверь звонит приветливый молодой человек, реже — девушка, представляется сотрудником пенсионного фонда, не уточняет, какого именно, но акцентирует внимание на слове «некоммерческого». Быстро сыплет словами «госпрограмма», «правительство», «федеральный закон».

Показывает красную корочку и начинает задавать вопросы о том, писали ли вы заявление, переводились ли свои пенсионные накопления в НПФ, когда и в какой. Затем говорит, что многие заявления, подданные через ПФР, не были зарегистрированы: вас, возможно, не перевели, а вы-то и не знаете, давайте проверим, нужен только номер СНИЛС.

«Мне стало интересно, я согласилась проверить, тем более что еще год назад написала заявление через Пенсионный фонд», — рассказывает жительница Московской области Елена. Агент вбил номер в какой-то аппарат, потом позвонил и официальным голосом уточнил вопрос, по громкой связи мне было сказано, что заявление не прошло и накопительная часть моей пенсии затерялась в недрах госфонда, и надо ее спасать.

Потом последовала демонстрация инвестиционных схем, картинки с цифрами и предложение прямо сейчас заключить договор: всего 5 минут, ноль затрат и ежегодных рост доходов.

«Я предложила изучить их предложение и самой связаться с ними попозже, а меня предупредили — медлить нельзя, вы уже и так год потеряли. И люди с бейджами, в пиджаках и с папками появляются у нас в Московской области регулярно — в нашем доме раз в месяц-два точно»,

В Пенсионном фонде России не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с агентами и претензиями Счетной палаты. В Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) в курсе нарушений, о которых пишут аудиторы.

«Порядок перехода должен быть максимально прозрачным с четким описанием механизма рассмотрения заявления застрахованного лица, его удовлетворения и тем более оснований для отказа, избавлен от любой возможности оказания давления на человека и использования недостоверной информации в коммерческих целях», — подчеркивали в недавнем сообщении НАПФ.

Как рассказали в другом объединении негосударственных пенсионных фондов — АНПФ — ассоциация проводит проверку своих членов в случае, если получены заявления от клиентов.