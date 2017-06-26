План ФРС развернет свой баланс и повлияет на экономику и цены на золото. Об этом заявил президент Money Metals Exchange Майк Глисон в интервью с Джимом Рикардсом.

По словам Глисона, рынки золота и серебра начали восстанавливаться в конце недели – цены превысили последние минимумы. Сплотившиеся горнодобывающие запасы указывают на потенциал роста металлов в ближайшие дни. Цены на драгоценные металлы опережают сырую нефть. Цены на черное золото вновь опустились на фоне опасений по поводу избыточного предложения. Длительные цены сохраняются ниже 50 долларов за баррель. Производители из стран, не входящих в ОПЕК, будут вынуждены уклоняться.

Что касается доллара, то эксперт предсказывает ему потерю статуса доминирующей глобальной резервной валюты. Это значит, что он становится менее важным, и США теряют свои финансовые рычаги. Доллар может оказаться на уровне мексиканского песо, то есть стать местной валютой.