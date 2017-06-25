На горизонте российского туризма замаячил курортный сбор

Депутаты Госдумы поддержали инициативу по введению налога на отдыхающих. Если она станет законом, то с Нового года туристам придется платить за каждые сутки пребывания в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Собранные деньги планируется направить на развитие туристической инфраструктуры и курортов.

По задумке авторов законопроекта, максимальный размер сбора не должен превышать 100 рублей в день с одного туриста. Правда, итоговые тарифы будут устанавливать региональные власти. От уплаты будут освобождены инвалиды, дети до 18 лет и малоимущие. Шесть лет назад с инициативой возвращения сборов с отдыхающих, которые существовали до 2004 года, выступили тогдашние мэр Анапы и губернатор Ставропольского края. Но в Минфине посчитали, что поступления от налога не покроют затрат на его администрирование. Вновь к этой идее вернулись после крымской весны. На правительственном уровне инициативу о введении налога на туристов впервые озвучил в сентябре 2014 года премьер Дмитрий Медведев. Что думают о введении курортного сбора в самом Крыму?

Ирина Прокопюк, редактор феодосийской газеты «Кафа»:

«Из того, что я вижу, по большей части сейчас это профсоюзные путевки. Приезжают люди из Сибири, приезжают люди из средней полосы. Они приезжают в профсоюзные санатории по профсоюзным же путевкам. Они ничего за это не платят. Я не думаю, что это их вообще как-то коснется. Людей — нет, пансионатов — да. Наверное, это какая-то сумма, которую они, безусловно, научатся обходить в том смысле, что отдыхающий, который приехал в пансионат по путевке, просто будет недоедать на эти, извините, сто рублей. Я людей местных знаю, у меня нет никаких сомнений, что так и будет».

Момент для запуска курортного сбора — не самый удачный. Турпоток на черноморские курорты России, по разным оценкам, в этом сезоне упал на 5-10% по сравнению с предыдущим. Многие говорят, что сегодня дешевле отдохнуть, к примеру, в той же Болгарии, чем в Сочи. Кроме того, вновь открыта Турция, и турки откровенно демпингуют. А если официальная Анкара разрешит въезд российским туристам по внутренним паспортам, как планировалось раньше, турпоток в эту страну еще больше увеличится. Там, конечно, обстановка непростая — рядом Сирия. Но российский турист, как известно, ничего не боится. Авторы законопроекта планировали за пять лет эксперимента собрать 16,5 млрд рублей в бюджет Крыма, и еще 8,5 млрд — в копилку Краснодарского края. Удастся ли это сделать?

Юрий Барзыкин, вице-президент РСТ, председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты: «Во-первых, регионы могут снижать этот сбор, и они на это пойдут. Большую часть года этот сбор не будут собирать: кто в ноябре-декабре в Крыму будет получать эти средства? Это тоже не учитывается. Организованные средства размещения — отели, гостиницы, санатории, — да, они будут собирать, но частный фонд, который сегодня не учтен, и у них нет системы сбора средств, тоже не будут платить этот курортный сбор. Средства на обустройство не сопоставимы с теми мнимыми миллиардами, которые посчитали по Крыму».

У законопроекта набралось немало противников не только в туристической отрасли. Против курортного сбора выступали Роспотребнадзор, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минюст и ряд депутатов. Так, глава бюджетного комитета Госдумы, единоросс Андрей Макаров назвал законопроект «безграмотным». Правда, тут же оговорился, что депутаты сейчас вынуждены его принять, потому что проблема, которая поднята, очень важна. Есть ли другие способы решения этой проблемы?

Владимир Канторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России: «Должна быть целостная комплексная программа развития российского туризма. Она не может состоять из какого-то одного пункта, который бы решил все вопросы. И уж точно это не налоговый сбор. Если уж мы хотим улучшить ситуацию на курортах, то надо помогать частному бизнесу, но помогать не дотациями, а помогать, давать возможность развиваться, наоборот, убирая какая-то ограничения. Частник это точно сделает лучше, сделает это в условиях конкуренции. Весь мировой опыт подтверждает, что всегда это гораздо эффективней, чем деньги из кармана потребителя отправлять государству, которое будет их расходовать так, как они умеют это делать, — осваивать, а не инвестировать».

Сторонники введения курортного сбора ссылаются, в том числе на опыт СССР. Мол, в Союзе был курортный сбор, и все было хорошо: строились новые санатории и пансионаты, а отдых на море мог позволить себе любой житель «страны советов». Но тут надо напомнить, что простой советский человек не мог уехать на отдых за границу. Так что и выбора особого не было. А теперь выбор есть. И многие сегодня выбирают не российскую Ялту, а турецкую Анталью.