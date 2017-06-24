Голодец: решение о продлении программы маткапитала будет принято осенью

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что решение о продлении программы материнского капитала будет принято осенью 2017 года, сообщает «РИА Новости».

«До принятия проекта бюджета, до осени. До конца сентября-начала октября, вот так», — сказала Голодец», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Голодец выразила надежду, что правительство предоставит «хорошие предложения по поддержке молодых семей».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что правительство представит новый комплекс мер по стимулированию рождаемости в России. По словам президента, набор мер может быть самым разны — от продления материнского капитала «в той или иной форме, либо в том виде, в котором он есть сейчас, либо как-то видоизмененной».