Счетная палата нашла миллиардные нарушения в МВД

Счетная палата выявила в работе министерства внутренних дел нарушения. Их размер превысил 6,82 миллиарда рублей. В ведомстве назвали эти нарушения техническими.

Материалы счетной палаты обнародованы на портале государственного и муниципального финансового аудита. В деятельности МВД за прошлый год были обнаружены нарушения на сумму свыше 6,82 миллиарда рублей. В частности, ведомство заключило около 40 тысяч контрактов по закупке информационных систем, программного обеспечения и коммуникационной инфраструктуры до принятия плана информатизации МВД. По закону, такие закупки выполняются только после подписания соответствующего плана.

В министерстве пояснили RNS, что сроки согласования этапов плана информатизации могут составлять около года. Это ставит под угрозу обеспечение бесперебойной работы ведомственных систем связи и информационно-коммуникационной инфраструктуры. В МВД прорабатывают вопрос по упрощению процедуры согласования.

Напомним, в начале июня глава счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в ходе внешней проверки исполнения бюджета за прошлый год были обнаружены нарушения на 700 миллиардов рублей.