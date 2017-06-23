Четверти россиян не хватает денег на таблетки

По данным на начало 2017 года, более 20% россиян часто не могли купить необходимые лекарства из-за высокой цены. Такая информация была получена в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС . Среди самых незащищенных групп населения — пенсионеры, инвалиды, беременные и женщины в декретном отпуске. Эксперты уверены, что одна из причин такого положения — недостаток отечественных лекарственных средств и монетизация льгот. Многие граждане выбрали денежный пакет вместо социального, что оказалось в итоге невыгодно.

По данным мониторинга РАНХиГС, с сентября 2016 по февраль 2017 года более 20% россиян часто не могли приобрести необходимые лекарства из-за высокой цены. Еще 26% населения сталкивались с такой ситуацией за этот же период один-два раза.

Минздраве «Известиям» сообщили, что, согласно ежемесячному мониторингу Росздравнадзора , цены на лекарства из перечня ЖНВЛП снизились.

— За май мы зафиксировали уменьшение стоимости препаратов в этом сегменте. Например, на лекарства из категории от 50 до 100 рублей — на 0,3%, — отметили в пресс-службе Минздрава.

Однако стоимость лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, ведомство не контролирует и не устанавливает. И именно препараты, не входящие в список ЖНВЛП, оказались недоступны для незащищенных слоев населения.

Как рассказали в РАНХиГС, риски невозможности покупки лекарств из-за недостатка средств наиболее высоки среди россиян, имеющих низкие доходы (среди них 31–39% часто не могли позволить себе необходимые препараты), среди женщин в декретном отпуске и отпуске по уходу за детьми (30%) и лиц старше 60 лет (27%). По данным Росстата, в России наблюдается «стареющая структура населения»: к концу 2017 года доля людей старше 60 лет составит 19,4%, в 2020-м — 20,7%.

При этом, по данным ФОМ , в мае 2017 года доля граждан, отмечающих, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015–2016 годов (36% против 44 и 45%). 10% опрошенных сказали, что их благосостояние улучшилось. Больше половины (54%) отметили, что за последний год оно не изменилось.

Координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ Николай Говорин отметил, что за последние два года реальные доходы населения снизились. Как следствие, упала и покупательская способность. Сегодня, по его словам, люди порой отказывают себе даже в самом необходимом.

Эксперт «Общероссийского народного фронта» Разиет Натхо рассказала «Известиям», что есть еще одна причина вынужденной экономии на лекарствах.

— Была проведена монетизация льгот, в том числе лекарственного обеспечения. В результате большинство граждан отказались от социального пакета в пользу денежного. Ситуация усугубляется тем, что проблемами лекарственного обеспечения занимаются и федеральные органы власти, и региональные. При этом, даже если федеральные органы обеспечивают свои полномочия в полном объеме, недофинансирование со стороны регионов ведет к дефициту лекарственных средств, — пояснила Разиет Натхо.

Профессор Института биологии и химии МПГУ Андрей Телешев также рассказал «Известиям», что сегодня отечественные препараты занимают лишь около 30% на фармацевтическом рынке России. А значит, необходимо активнее заниматься производством своих лекарств.