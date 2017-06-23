У Лукашенко кончились доллары

«Белоруссия разместила еврооблигации на общую сумму $1,4 млрд. Размещение прошло двумя траншами», — сообщила в пятницу официальный представитель белорусского Минфина

Два выпуска еврооблигаций размещены на пять и десять лет с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме $800 млн и $600 млн соответственно.

«Доходность первого на уровне 7,125% годовых, более длинного выпуска — 7,625%», — сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского Минфина Ирина Комар.

Ранее белорусская делегация провела в США и Европе road show долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступили Citi, Raiffeisen Bank и Банк развития Белоруссии.

Минск рассчитывает на новый займ, так как планирует за счет него рефинансировать предыдущие выпуски еврооблигаций, размещенные в 2011 году, на сумму $800 млн. Срок их погашения — в начале 2018 года.

Накануне белорусский Минфин опубликовал проспект еврооблигаций, в котором уделил много внимания факторам риска, связанным с инвестированием в белорусскую экономику. Среди 15 указанных рисков есть те, которые прямо или косвенно связаны с Россией — крупнейшим торговым партнером и крупнейшим кредитором.

В документе указывается, что «ухудшение отношений с Россией может негативно повлиять на поставки топлива и энергоресурсов в Белоруссию и российские инвестиции в Белоруссии».

Еще один риск — «непрямой отрицательный эффект» для экономики Белоруссии из-за западных санкций против российских и украинских лиц и компаний, сообщал ранее РБК

Минск тем самым заявляет, что хочет поддерживать хорошие отношения не только с Россией, но и с Западом и Китаем.

Взаимоотношения между Белоруссией и Россией в последнее время действительно резко ухудшились. Особенно после нефтегазового конфликта. Россия — основной поставщик углеводородов в Белоруссию. По итогам прошлого года республика закупила 18,4 млн тонн российской нефти и 18,6 млрд куб. м газа. Газовая проблема в отношениях двух стран возникает всякий раз, когда Минску приходит черед платить.

Весной Минск выплатил России долг в размере $726,2 млн, который образовался из-за того, что белорусская сторона в прошлом году сочла цену на газ несправедливой и пересмотрела ее в одностороннем порядке. Россия неоднократно заявляла, что все переговоры по газу будут возможны только тогда, когда Белоруссия погасит задолженность.

Основной целью Минска является установление для Белоруссии внутрироссийской цены. Ее аргументы просты: если Россия говорит о едином экономическом пространстве, общем энергорынке, то и цена на энергоносители для Белоруссии должна быть такой же, как в России.

Кроме того, Белоруссия хочет с 2020 года платить за российский газ рублями. Об этом заявил белорусский премьер-министр Андрей Кобяков по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

На этой почве возникают все новые и новые конфликты, о которых западные инвесторы, конечно же, знают. 14 июня стало известно, что с 1 июля Национальный банк Белоруссии перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах, полностью перейдя на международные стандарты.

Как рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, в этом решении Белоруссии важен опять же политический аспект. «Таким образом Белоруссия пытается дать сигнал, с одной стороны, западным партнерам, с другой стороны, и Москве о том, что она готова к некоторому переосмыслению взаимодействия с западными партнерами. Но здесь очень важно понимать, что это типичное для Минска поведение и российские власти привыкли работать в таких условиях», — считает эксперт.

Указывая на риски, связанные с Россией, Белоруссия тем не менее активно заимствует у России.

Россия согласилась рефинансировать внешнюю задолженность Белоруссии на сумму $700 млн.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом порой не скрывает обид на Россию.

«Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и так далее. Ничего подобного. Руководство России так не думает. Мы не нахлебники», — приводит слова президента его пресс-служба.

С конца 2014 года белорусская экономика пребывает в глубоком кризисе и поддерживается на плаву в том числе за счет зарубежных кредитов.

В 2017 году общие выплаты Белоруссии по внешним и внутренним долгам должны составить $3,6 млрд при совокупном долге на 1 января в размере $13,5 млрд.