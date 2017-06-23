Подмосковный полигон отходов «Кучино» закрыли

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе, о котором шла речь в ходе прямого эфира с президентом России Владимиром Путиным , закрыт. Об этом сообщает ТАСС.

По свидетельству корреспондента агентства, мусоровозов на территории объекта нет. Ворота для въезда в зону разгрузки полигона закрыты, над ними установлен плакат «Кучинский полигон ТБО закрыт».

На полигон прибыл министр экологии Московской области Александр Коган

Закрыть мусорный полигон распорядился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Как отмечалось, это решение принято «во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина».

Путин 22 июня поставил задачу за месяц закрыть мусорную свалку, на которую ему жаловались жители в ходе прямой линии.