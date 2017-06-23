Главные события у вас в почте
Подмосковный полигон отходов «Кучино» закрыли
Фото: ВКонтакте
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе, о котором шла речь в ходе прямого эфира с президентом России Владимиром Путиным, закрыт. Об этом сообщает ТАСС.
По свидетельству корреспондента агентства, мусоровозов на территории объекта нет. Ворота для въезда в зону разгрузки полигона закрыты, над ними установлен плакат «Кучинский полигон ТБО закрыт».
На полигон прибыл министр экологии Московской области Александр Коган.
Закрыть мусорный полигон распорядился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как отмечалось, это решение принято «во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина».
Путин 22 июня поставил задачу за месяц закрыть мусорную свалку, на которую ему жаловались жители в ходе прямой линии.
Оставить комментарий