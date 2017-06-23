65% алкоголя в России не соответствует ГОСТам

Как сообщает газета Известия , в 2016 году центрами Росалкогольрегулирования были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТ.

Из которых 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту. По мнению Роспотребнадзор а, легальный алкоголь в России безопасен и соответствует нормативным требованиям. В 2016 году Роспотребнадзор исследовал 11,3 тысячи проб алкогольной продукции, из которых не соответствовало обязательным требованиям 416 проб (3,6%).