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Владелец свалки в Балашихе: мы не понимаем, что происходит
Власти Подмосковья не предоставили никаких документов о закрытии свалки «Кучино» в Балашихе. С таким заявлением выступил представитель владельца свалки ЗАО «Заготовитель». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Собеседник агентства сообщил, что в компании не понимают, что происходит, так как никаких распоряжений они не получали.
15 июня жители Балашихи обратились во время прямой линии к Владимиру Путину с просьбой решить проблему мусорной свалки. По словам жителей, мусорные кучи вплотную приблизились к жилым домам. Глава государства обещал решить проблему «как можно быстрее». В этот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на свалку. Свалку было решено закрыть в 6:00 23 июня 2017 года. Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Балашихи.
Глава Балашихи Евгений Жирков обещал лично проконтролировать исполнение решения о закрытии полигона. По мнению руководителя министерства экологии региона Александра Когана, на ликвидацию полигона потребуется не менее семи месяцев. Следственный комитет России начал проверку по факту возведения жилых домов вблизи со свалкой. Министр природных ресурсов России Сергей Донской дал распоряжение лишить лицензии владельца свалки.
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