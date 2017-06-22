Владелец свалки в Балашихе: мы не понимаем, что происходит

Власти Подмосковья не предоставили никаких документов о закрытии свалки «Кучино» в Балашихе. С таким заявлением выступил представитель владельца свалки ЗАО «Заготовитель». Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Собеседник агентства сообщил, что в компании не понимают, что происходит, так как никаких распоряжений они не получали.

15 июня жители Балашихи обратились во время прямой линии к Владимиру Путину с просьбой решить проблему мусорной свалки. По словам жителей, мусорные кучи вплотную приблизились к жилым домам. Глава государства обещал решить проблему «как можно быстрее». В этот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на свалку. Свалку было решено закрыть в 6:00 23 июня 2017 года. Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Балашихи.