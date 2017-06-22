Главные события у вас в почте
Владелец свалки в Балашихе: мы не понимаем, что происходит
Компания ООО "Заготовитель" не получала распоряжений о закрытии свалки "Кучино" в Балашихе, заявил представитель компании, передает "Интерфакс".
"Мы не получали никаких документов, распоряжений и уведомлений о закрытии полигона. На данный момент их нет. Мы не понимаем, что происходит", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что министр природных ресурсов России Сергей Донской поручил руководителю Росприроднадзора отозвать лицензию у владельца свалки "Кучино" в Балашихе.
Оставить комментарий