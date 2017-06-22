Владелец свалки в Балашихе: мы не понимаем, что происходит

Компания ООО "Заготовитель" не получала распоряжений о закрытии свалки "Кучино" в Балашихе, заявил представитель компании, передает "Интерфакс"

"Мы не получали никаких документов, распоряжений и уведомлений о закрытии полигона. На данный момент их нет. Мы не понимаем, что происходит", - сообщил он.