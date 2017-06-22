Союзы строителей России пожаловались Путину о неплатежах

14 союзов строителей России обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на массовое игнорирование заказчиками платежей за выполненные работы. Строители зарегистрировали свое письмо в электронной приемной президента в понедельник, 19 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Союзпетростроя» сообщает «Квадрат.ру».

«Отрасль буквально задыхается из-за порочной практики неплатежей за выполненные работы, в том числе в сданных в эксплуатацию объектах. Заказчики задерживают или вовсе не платят генеральным подрядчикам, те - субподрядчикам и далее по цепочке - производителям и поставщикам строительных материалов», - указано в письме строителей.

Они отмечают, это приводит к банкротству компаний. Кроме того, работодатели не могут выплачивать своим подчиненным заработную плату.

«Появилось понятие "обманутый подрядчик" (по аналогии с "обманутым дольщиком"). Судебная система для решения этой проблемы работает неэффективно - вследствие долгих сроков рассмотрения дел и "грамотной юридической подготовки" со стороны неплательщиков», - отмечают авторы письма.

По словам строителей, даже в том случае, если удается выиграть дело против заказчика, то деньги получить все-равно невозможно. Они отмечают, что данная ситуация может стать причиной «развала строительного комплекса».