Порошенко: «Северный поток — 2» направлен против всего Евросоюза

«Мы также скоординировали наши позиции и угрозы, которые несёт российский политически мотивированный проект «Северный поток-2», который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза », — приводит Интерфакс слова Порошенко.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.