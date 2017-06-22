Главные события у вас в почте
Порошенко: «Северный поток — 2» направлен против всего Евросоюза
Президент Украины Петр Порошенко и глава Европейского Совета Дональд Туск обсудили российский проект магистрального газопровода «Северный поток — 2».
«Мы также скоординировали наши позиции и угрозы, которые несёт российский политически мотивированный проект «Северный поток-2», который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза», — приводит Интерфакс слова Порошенко.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главой Royal Dutch Shell Беном ван Берденом заявил, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, он имеет все шансы на успех.
Ранее глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил, что США следует ввести санкции против всех участников проекта «Северный поток — 2». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил ФБА «Экономика сегодня», что слова главы «Нафтогаза» логичны, так как после 2019 года Украина «имеет все шансы потерять огромные доходы от транзита газа по своей территории».
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Оставить комментарий