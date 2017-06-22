Криптовалюта стала одним из самых прибыльных заработков

Валютный стратег Альпари Владислав Антонов рассказал "Российской газете" стоит ли россиянам инвестировать в биткоин, каким будет его курс к концу 2017 года и готова ли криптовалюта стать официальной мировой резервной валютой.

В июне курс биткоина превысил отметку 3 тысячи долларов, курс эфириума - уровень 400 долларов. Потом они немного сдали, но все равно их курсы впечатляют. На данный момент один биткоин стоит 2,645 тысячи, а эфириум - 389 долларов. Общая рыночная капитализация криптовалют на момент написания статьи составляла более 113 миллиардов долларов, из них на биткоин приходится 38,28 процента, а на эфириум - 31,85 процента.

Итак, с начала года биткоин подорожал на 270 процентов, эфириум превзошел всех - на 4750 процента. Это стимулирует людей покупать оборудование для майнинга и инвестировать в них. Акции компаний, производящих оборудование для майнинга подорожали в несколько раз - на 200, 300 и более процентов.

На этом фоне шифропанки (неформальная группа людей, заинтересованная в сохранении анонимности и интересующаяся криптографией) создали более 800 криптовалют. Никакой нужды в таком количестве нет. Разработчики просто хотят на них заработать в ожидании того, что их валюта станет такой же популярной как биткоин и эфириум.

А биткоин тем временем вырвался из своего инкубатора. Закрыть его теперь будет сложно и очень дорого. Для этого потребуются значительные ресурсы и политическая воля. Можно провести параллель с торрентами, которые появились в 2005 году и работают по сей день.

В развитых странах в магазинах устанавливаются терминалы для расчетов в биткоинах, банкоматы, аппаратные кошельки. По всему миру несколько десятков тысяч организаций принимают оплату биткоинами и их количество ежедневно растет. Простота и удобство открытия счета в биткоинах привлекают к этой криптовалюте все больше людей из развивающихся стран. Во многих государствах Азии и Африки они заменяют людям труднодоступное и дорогое банковское обслуживание.

Особенно спрос на биткоины вырос в начале апреля на фоне его легализации в Японии. Биткоин официально стал платежным средством на территории этой страны. Объем торгов на биткоин-биржах с использованием японской иены превысил 45 процентов. Криптовалюты заставили обратить на себя внимание инвесторов и валютных спекулянтов. Если Goldman Sachs примет решение инвестировать в биткоин, то это будет сигналом принятия криптовалюты институциональными инвесторами. Через пять лет биткоину пророчат курс в 10 тысяч долларов и выше.

Возьмите на заметку

О чем надо помнить, решив вложить деньги в криптовалюту?

Во-первых, о том, что сегодня криптовалюты - это не только быстро растущий рынок, но и крайне волатильный. В последнее время котировки цифровых валют после стремительного роста могут демонстрировать откат на 25 - 25 процентов. Например, развитые страны со своими макроэкономическими данными не могут оказывать влияния на биткоин. И при обновлении исторических максимумов крупные спекулянты пытаются сыграть на понижение, чтобы вызвать панику и затем скупить подешевевшую валюту.

Во-вторых, необходимо учитывать фактор политики. В мае, напомним, спрос на биткоины подогрели политические скандалы в США, объявление досрочных парламентских выборах в Великобритании, а также президентские выборы во Франции. Подобные события надо уметь предвидеть и просчитывать их эффект.

В-третьих, стоит понимать, что биткоин не получит статус резервной валюты. Он может стать таковым только в виртуальном мире, не больше.

В-четвертых. Как видим, этот сегмент финансового рынка еще больше, чем валютный, сопряжен с высокими финансовыми рисками. И точку входа в него нужно тщательно просчитывать.

В-пятых, спекулянты и инвесторы идут на те рынки, где высокая волатильность. Люди же, которые не слишком разбираются, как функционирует биткоин, не смогут оперативно оценить поступающую информацию по криптовалютам и правильно на нее отреагировать.

В-шестых, перед тем как инвестировать в биткоин, нужно разобраться какие факторы влияют на курс, чтобы избежать незапланированных потерь. То есть подходить к инвестированию, как всегда, грамотно. Биткоин и государства

Россия. В нашей стране задумались о разработке собственной криптовалюты. Однако, эксперт "РГ" считает, что Центробанку РФ с высокой вероятностью придется смириться с растущей популярностью уже существующих криптовалют и отказаться от создания своей. Зачем бороться с криптовалютами, если проще их интегрировать в экономику, и за счет налогов увеличить доход в бюджет и ВВП страны. Кто быстрее это поймет, тот больше заработает.

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