ФАС: плитка в Москве положена с нарушениями на 4 млрд

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало нарушения при закупках тротуарной плитки для московских улиц более чем на 4 млрд руб. в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица». Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В результате проверки закупок по благоустройству на участке Тверской улицы, а также закупок гранитной тротуарной плитки и бордюров комиссия установила, что оценка работ при выборе подрядчика производилась по «субъективным критериям».

При этом отмечается, что УФАС не станет выдавать «обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», потому что контракты с компаниями уже подписаны.

«Остается только возможность для заказчика взыскивать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Это можно сделать только по инициативе заказчика и по результатам судебного разбирательства. В этой возможности я сомневаюсь, так как контракты приняты без замечаний к качеству работ», - рассказала гендиректор юридической компании «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина.