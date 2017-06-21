"Быстрый" Киев опозорился из-за Керченского моста

Украина планирует обратиться в Международную морскую организацию из-за строительства Россией Керченского моста. В Киеве считают, что Москва нарушила требования Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и ряд других соглашений.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Россия не согласовала с Украиной никакие действия по поводу строительства моста. Таким образом Москва, по его мнению, нарушила требования конвенции ООН по морскому праву, а также двухстороннего договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива и ряд других соглашений.

Кроме того, добавил чиновник, с украинской стороной не согласованы намерения России закрыть акваторию Керченского пролива на 23 дня в августе-сентябре этого года в связи с установкой мостовой арки. "Это может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом", – считает Лавренюк. По его словам, дальнейшее строительство объекта и его ввод в эксплуатацию "приведет к значительному снижению количества судов в портах Мариуполя и Бердянска, а потому недопустимо".

Удивительно, что Киев "опомнился" только сейчас, ведь Россия начала строительство Керченского моста еще в феврале прошлого года. Этот объект свяжет материковую часть России с Крымским полуостровом. Общая стоимость проекта составляет 228 миллиардов рублей, которые выделяются из федерального бюджета в рамках целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма до 2020 года. Внебюджетное финансирование не привлекается.

16 июня было завершено создание судоходной арки железнодорожной части Керченского моста. Несмотря на ее вес – 5,8 тысяч тонн – она была собрана менее чем за год. В то же время строители собирают арочный пролет автодорожной части моста.

Арочные пролетные строения – самые крупные части строящегося объекта. Протяженность каждого из них – 227 метров. Арки обеспечивают пропуск кораблей шириной 185 и высотой 35 метров.

Запуск автомобильной части моста состоится уже в конце следующего года. А в последних месяцах 2019 года в эксплуатацию будет введена и железнодорожная часть. Мост и подходы к нему станут частью автострады А-290, которая соединит Керчь и Новороссийск.