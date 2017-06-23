Путин позвонил Эрдогану с места строительства «Турецкого потока»

«У нас с Турцией развиваются проекты так, как не развиваются с другими партнёрами. Там, где у нас уходят годы на различные согласования, с Турцией мы делаем в течение месяцев», - отметил российский лидер.

Он также отметил, что при желании партнеров, Россия может заняться поставками газа через Турцию в Европу.

В пятницу, 23 июня, Путин прибыл на строительное судно Pioneering spirit, которое на данный момент является самым большим трубоукладчиком в мире.

Ранее сообщалось, что президент посетит Pioneering spirit. Глава государства на корабле осмотрит зону сварки трубных секций, посетит основной сварочный цех, а также узнает о работе корабля и ходе строительства «Турецкого потока».