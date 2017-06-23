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Путин позвонил Эрдогану с места строительства «Турецкого потока»
В пятницу, 23 июня, президент России Владимир Путин прибыл на борт судна-трубоукладчика, которое в настоящее время прокладывает газопровод «Турецкий поток», и позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить прокладку газопровода и планы на будущие поставки. Об этом сообщает Life.
«У нас с Турцией развиваются проекты так, как не развиваются с другими партнёрами. Там, где у нас уходят годы на различные согласования, с Турцией мы делаем в течение месяцев», - отметил российский лидер.
Он также отметил, что при желании партнеров, Россия может заняться поставками газа через Турцию в Европу.
В пятницу, 23 июня, Путин прибыл на строительное судно Pioneering spirit, которое на данный момент является самым большим трубоукладчиком в мире.
На борту судна его встретили капитан Фред Регтоп, директор Allseas Эдвард Хеерема, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет «Российская газета». Кроме того, Путин принял участие в процессе по стыковке мелководной и глубоководной частей газопровода.
Ранее сообщалось, что президент посетит Pioneering spirit. Глава государства на корабле осмотрит зону сварки трубных секций, посетит основной сварочный цех, а также узнает о работе корабля и ходе строительства «Турецкого потока».
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