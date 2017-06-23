Власти рассказали, что свалку в Балашихе могут превратить в экстрим-парк

Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихинском районе Подмосковья могут превратить в горнолыжный спуск или экстрим-парк, сообщил журналистам министр экологии Московской области Александр Коган

"Полигон можно использовать для горных спусков, экстрим-парком. Можно построить различные сооружения, где люди могут заниматься различными видами спорта", — сказал Коган.

По его словам, это будет первый рекультивированный полигон такого масштаба. "Но такие примеры есть в Европе", — добавил Коган.

Полигон планируется обтянуть герметичной пленкой, чтобы сквозь него не проникали газы, и засыпать грунтом высотой от трех до пяти метров, на котором будут высажены деревья, рассказал Коган.

"Мы надеемся, что через два года, когда закончится рекультивация полигона, жители близлежащих районов будут воспринимать его как место, где можно будет провести время", — заключил министр экологии Московской области.