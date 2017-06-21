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Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира

Эксперты выбрали 10 лучших лоукостеров мира
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Лоукостеру AirAsia из Малайзии присудили звание лучшей бюджетной авиакомпании мира в рамках премии Skytrax 2017 World Airline Awards. Об этом говорится в сообщении на сайте награды.
На вторую строчку рейтинга топ-10 поставили норвежского перевозчика Norwegian Air Shuttle. Американский лоукостер JetBlue Airways замкнул тройку лидеров. Четвертую позицию заняла британская компания EasyJet. На пятом месте — Virgin America (США).
Шестая строчка досталась Jetstar Airways из Австралии, на седьмой оказалась еще одна малайзийская авиакомпания, AirAsiaX (работает по франшизе AirAsia). В десятку также были включены бразильский низкобюджетный перевозчик Azul Brazilian Airlines, американский Southwest Airlines и индийский IndiGo.
Награда от британской исследовательской компании Skytrax считается самой престижной в авиаиндустрии. Перевозчики оцениваются на основе опроса миллионов пассажиров из разных стран.
Во вторник, 20 июня, стало известно, что лучшей авиакомпанией мира, получившей премию Skytrax, оказалась катарская Qatar Airways.
Бизнес
Easyjet
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