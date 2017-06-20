Украина взыскала с Газпрома 180 млн рублей

С российской компании «Газпром» в рамках антимонопольного дела, которое завели украинские власти, взыскали в пользу бюджета Украины 80,8 млн гривен (около 180 млн рублей) из общей суммы в 172 млрд гривен (383 млрд рублей), сообщил министр юстиции страны Павел Петренко . Он сообщил, что также арестованы акции Газтранзита, одним из акционеров которого является Газпром, на 33,3 млн гривен (более 74 млн рублей), передает UNN.

Петренко заявил, что процесс взыскания средств завершен.

Украинский министр также сообщил, что Киев занимается подготовкой запросов для взыскания за границей антимонопольного штрафа с Газпрома.

В то же время в начале июня в Газпроме пообещали прибегнуть к любым мерам, чтобы отбить у Киева «аппетит искать активы для ареста» в счет штрафа.