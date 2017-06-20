"Мы бы посоветовали (США - прим. ТАСС ) как можно скорее распространить санкции на все компании, потенциально вовлеченные в данный проект", - приводит издание слова Коболева. Он обосновал свое мнение тем, что данный проект, с точки зрения Киева, вознаграждает Россию, угрожает единству Европейского союза и представляет собой опасность для Украины.

По версии Коболева, "Северный поток 2" расширит возможность "Газпрома" "злоупотреблять своим доминирующим положением на газовом рынке Европы". "Любой независимый анализ продемонстрирует, что прокладка этого трубопровода направлена против интересов США. Он против принципа солидарности Европы", - продолжал глава компании. "Непростительно не использовать против него санкции", - добавил он.

Верхняя палата Конгресса 15 июня подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых санкций в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. Помимо этого, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".