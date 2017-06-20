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Рубль будет метаться сразу между трех огней
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК:
- Сегодня рубль будет двигаться в кильватере нефтяных цен, поддерживаемый налоговым периодом.
При этом в рамках недели повышенный спрос на ликвидность в рамках налогового периода и подготовки к дивидендным выплатам может оказать положительное влияние и укрепить рубль к доллару и евро. А прогнозируемая коррекция цен на нефть, которые все-таки могут отскочить от семимесячных минимумов, также окажет положительное влияние на курс российского рубля и поможет этому процессу.
В результате национальная валюта будет находиться и метаться даже не между двух, а сразу между трех огней.
Первый "огонь" - цены на нефть, при этом, мне кажется, будут влиять даже больше остальных. Так как становится все более понятным и очевидным, что произошел разворот и никакие договоренности членов ОПЕК пока не поддерживают "черное золото", я думаю, что все-таки стоит ожидать если не разворота, то, как минимум, еще некоторого снижения стоимости барреля.
Второй "огонь" - ставки ФРС и ЦБ. Его влияние меньше первого, так как все-таки повышение у ставки в Новом Свете и снижение в России было ожидаемо и отыграно рынком.
И, наконец, третий, поддерживающий огонь - это налоговый период и подготовка к выплатам дивидендов. Он рубль, безусловно, поддержит, однако насколько удачно ему удастся побороть первые два - большой вопрос.
Пока же рубль вчера начал день с укрепления, которое произошло в рамках начала налогового периода, однако не смог удержать этой тенденции. И начал снижение к доллару и евро после нее - на фоне уменьшения интереса к операциям carry trade.
Официальный курс доллара на сегодня, 20 июня, составляет 57 рублей 96 копеек (укрепление на 22 копейки). За один евро дают 64,86 рубля (укрепление на 40 копеек).
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