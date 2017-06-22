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«Нафтогаз» озвучил условие для покупки газа у «Газпрома»
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал условие, после которого Украина согласится снова закупать российский газ. По его словам, это может произойти только после выполнения «Газпромом» решения Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «Корреспондент.net».
«Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, цена должна быть пересмотрена. И как только Газпром выполнит решение трибунала, мы будем готовы начать закупки газа у него», - сказал Коболев.
Однако, он отметил, что это не может произойти в ближайшем будущем, так как пока не понятно, сколько может потребоваться времени российской стороне для выполнения условия. По мнению Коболева, вероятно, поставки не возобновят и до конца 2017 года.
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