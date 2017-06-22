«Нафтогаз» озвучил условие для покупки газа у «Газпрома»

«Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, цена должна быть пересмотрена. И как только Газпром выполнит решение трибунала, мы будем готовы начать закупки газа у него», - сказал Коболев.

Однако, он отметил, что это не может произойти в ближайшем будущем, так как пока не понятно, сколько может потребоваться времени российской стороне для выполнения условия. По мнению Коболева, вероятно, поставки не возобновят и до конца 2017 года.